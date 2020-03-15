Россия закрывает границу с Норвегией и Польшей из-за коронавируса

Москва, 15 марта. Россия с 15 марта приостанавливает пропуск иностранных граждан через границу с Польшей и Норвегией, сообщается в распоряжении, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

Исключение будет сделано лишь для граждан Белоруссии, дипломатов и иностранцев с видом на жительство в РФ. Ограничения носят временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами, подчеркивают в Кабмине.

Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 диагностирован у 59 россиян. В мире на данный момент зарегистрировано более 150 тыс. инфицированных пациентов. От осложнений умерли 5,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Магадане госпитализированы 6 работников чукотского месторождения, которые контактировали с инфицированным коллегой.