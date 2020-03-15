В Южной Корее зафиксировали 76 новых случаев заражения и 3 смерти от коронавируса за сутки

Сеул, 15 марта. За минувшие сутки в Южной Корее зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 120 пациентов вылечились, трое умерли, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения страны.

Общее число инфицированных жителей Южной Кореи достигло 8,1 тыс. человек, скончавшихся — 75. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в городе Тэгу 41 из 75.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на специалистов сообщило, что жертвами коронавируса в США могут стать до 1,7 млн человек. Эксперты смоделировали вероятные варианты дальнейшего развития событий с учетом характеристик вируса, темпов распространения и вызываемых им осложнений.