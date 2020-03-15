На фестивале «Утро Родины» выбрали лучшие отечественные сериалы

Южно-Сахалинск, 15 марта. В Южно-Сахалинске подошел к концу третий фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины». За главную премию — «Дальневосточный лотос» в 10 номинациях боролись 11 сериалов.

Победителем конкурсной программы стал сериал «Шторм», получивший «Гран-при». Его создатель Борис Хлебников признан лучшим режиссером, а главные актеры Анна Михалкова и Александр Робак были награждены премиями «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» соответственно.

Приз зрительских симпатий достался сериалу «Эпидемия».

«Такие фестивали, как «Утро Родины», позволяют находить лучших, популяризируют многосерийное кино, открывают новых актеров и режиссеров», — говорит глава комиссии жюри режиссер Сергей Урсуляк.

По его словам, для Сахалина, подобное мероприятие — большой праздник кино, ведь у его жителей появляется возможность встретиться с телезвездами, а также приобщиться к программе фестиваля.

Ранее стало известно, что актрисе Людмиле Артемьевой нашли замену в 7-м сезоне сериала «Сваты». В сериале будет новое действующее лицо — мама Джека, будущего мужа Жени Ковалевой. Однако создатели сериалы пока не раскрывают, кому достанется эта роль. Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев допустил, что 7-й сезон может стать заключительным.