Ученые предупредили о возможном заражении COVID-19 миллионов британцев

Лондон, 15 марта. Британские ученые призвали власти страны принять жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса, в противном случае число заболевших британцев может достичь миллионов в кратчайшие сроки.

Открытое письмо с этим призывом было подписано более чем 200 учеными и врачами Великобритании и направлено правительству страны в субботу. В этот же день число зараженных коронавирусом на территории Соединенного Королевства возросло с 798 до 1,14 тысячи человек, количество умерших выросло почти вдвое — с 11 до 21.

Ученые заявили, что если власти не примут жестких и своевременных мер, число заболевших и умерших увеличится во много раз. Они указали, что другие европейские страны закрывают границы и вводят всеобщий карантин в то время как Великобритания не считает нужным прерывать образовательный процесс в школах и отменять массовые мероприятия.

«Мы хотели бы выразить обеспокоенность по поводу действий в отношении вспышки коронавируса. В частности, мы глубоко озабочены сроками предполагаемого плана, который направлен на дальнейшую задержку мер по социальному дистанцированию», — говорится в письме.

Врачи и ученые считают, что распространение коронавируса в Великобритании будет соответствовать происходившему ранее в Италии, Испании и других странах, которые уже закрыли границы и запретили свободное перемещение граждан. В ближайшие несколько дней, полагают авторы письма, в Соединенном Королевстве, где не были приняты подобные меры, число заразившихся коронавирусом может достигнуть десятков тысяч.

«В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель. Скорее всего, это создаст риск того, что Национальная служба здравоохранения не сможет справиться с потоком пациентов», — предупредили ученые.

Единственным способом «спасти тысячи жизней» они назвали незамедлительное введение жестких мер по социальному дистанцированию.