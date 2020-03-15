В Магадане госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус

Магадан, 15 марта. Шестерых работников месторождения «Купол», который находится на Чукотке, госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус COVID-19, сообщает главный внештатный инфекционист Минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Отмечается, что рабочие контактировали с коллегой по предприятию, у которого ранее подтвердился коронавирус.

«Эти шестеро с ним контактировали и возвращались через Магадан в разные регионы России домой с вахты», — сообщает Кузьменко.

Работники были госпитализированы, у них взяты анализы. Результаты будут известны днем 15 марта. Все чувствуют себя хорошо, явные симптомы заболевания у них отсутствуют.

Как отмечает инфекционист, их инфицированный коллега недавно вернулся из Италии.

Ранее пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила о подтверждении коронавируса у двоих жителей региона. Отмечается, что еще один человек с подозрением на коронавирус был госпитализирован в Новокузнецке.