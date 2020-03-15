Кубок мира вручат Большунову по почте

Москва, 15 марта. Российский лыжник Александр Большунов, досрочно победивший в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, получит награду по почте.

Заключительные старты в рамках Кубка мира по лыжным гонкам должны были пройти в эти выходные в канадском Квебеке, но спринт отменили из-за угрозы распространения коронавируса после того как несколько команд сообщили об отказе принимать участие в соревнованиях.

Международная федерация лыжных видов спорта объявил об отмене «Спринт-тура» и церемонии награждения победителей. В итоге Большунов получит «Большой хрустальный глобус» по почте.

Напомним, Большунов стал первым российским спортсменом, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом стало известно после отказа сборной Норвегии принимать участие в заключительных этапах соревнований.

Александру Большунову 23 года, он стал первым в истории россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. Ранее подобного результата удавалось добиться лишь советским спортсменам. Александр Завьялов завоевал Кубок мира в 1981 и 1983 годах, а в 1991 году первое место на пьедестале почета занял Владимир Смирнов, позже выступавший за сборную Казахстана.

Ранее RT сообщил, что Большунов расстроен отказом норвежцев от выступления на заключительных этапах соревнования, но уверен, что в будущем достигнет «тех вершин, которых еще нет в коллекции».