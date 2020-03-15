Латвия закрывает границы из-за коронавируса

Рига, 15 марта. Латвия отменяет сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через государственную границу из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает премьер-министр балтийского государства Кришьянис Кариньш.



Отмечается, что с 17 марта по 14 апреля под запретом будут перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. Сохранится лишь грузовое сообщение.

В Латвии также запрещают массовые мероприятия. Проведение неорганизованных мероприятий допускается, если в них участвует менее 50 человек. На май перенесены школьные экзамены.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 3 марта. COVID-19 был диагностирован у женщины, вернувшейся из Италии.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила, что российский певец был вынужден перенести свои концерты в Эстонии, Латвии и Литве из-за распространения коронавируса.