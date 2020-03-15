Под Саратовом в ДТП пострадали 4 гражданина Узбекистана, один из них в коме

Саратов, 15 марта. Две «легковушки» столкнулись 14 марта на трассе в Ершовском районе Саратовской области, пострадали четверо граждан Узбекистана, сообщает областное ГИБДД.

Отмечается, что столкнулись Lexus и Lada Largus. В Lexus ехала семья с ребенком, среди них нет пострадавших. Сообщается о госпитализированных гражданах Узбекистана, которые находились в Lada Largus.

«В результате аварии водитель Lada Largus 1986 года рождения и его пассажир 1986 года рождения госпитализированы, еще двум пассажирам 2000 и 1999 годов рождения оказана медицинская помощь», — сообщают в областном ГИБДД.

Известно, что один пассажир в коме, у остальных диагностированы переломы. Водитель находится на операции.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя попала под колеса автомобиля. Toyota совершила наезд на 27-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходной зебре. Она была госпитализирована.