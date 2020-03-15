Названы сроки пусков ракет «Союз» со спутниками ОАЭ и Франции с космодрома в Куру

Москва, 15 марта. Ракеты-носители «Союз-СТ-А» со спутниками Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 и Франции CSO-2 с космодрома в Куру будут запущены 14 апреля и во второй половине мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск Falcon Eye 2 по предложению российской стороны планируется на 14 апреля. Руководство пуском должно успеть прибыть в Куру после старта пилотируемого корабля «Союз-МС-16» с космодрома «Байконур» 9 апреля. Европейская сторона хотела осуществить старт 10 апреля», — рассказал источник агентства.

Запуск «Союза» с французским спутником запланирован на вторую половину мая. Для него планируется использовать разгонный блок «Фрегат-М», изначально предназначавшийся для выведения на орбиту британских спутников OneWeb с запуском в конце 2020 года .

Ранее стало известно, что запуск Falcon Eye 2 был перенесен с 6 марта на апрель из-за проблем с «Фрегатом-М», который было решено заменить на аналогичный, предназначавшийся для CSO-2. Из-за этого запуск ракеты со спутником Франции перенесли на май.

В июле прошлого года запуск Falcon Eye 1 на европейской ракете Vega завершился неудачей из-за аварии второй ступени. После инцидента ОАЭ приняли решение запустить второй Falcon Eye на российской ракете.

С октября 2011 года с космодрома в Куру были выполнены 23 пуска российских ракет «Союз-СТ», один из них завершился неудачей — европейские спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока.

Ранее RT сообщил, что в «Роскосмосе» рассказали о предстоящем полете экспедиции на МКС, запланированном на 9 апреля.