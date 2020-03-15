Польша закрыла все границы из-за пандемии коронавируса

Варшава, 15 марта. В Польше вступило в силу решение правительства страны о закрытии всех государственных границ и запрете на въезд для иностранцев.

Особый режим, введенный на всей территории Польши, начал действовать в ночь с субботы на воскресенье. Власти страны ввели его до 24 марта, но предусмотрели возможность продления еще на месяц в зависимости от эпидемиологической обстановки. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал эту меру «вынужденной и хорошо обдуманной» ввиду того, что Варшава не хочет допустить массового распространения коронавируса нового типа, как это произошло в ряде европейских стран.

«Изменения в порядке пересечения границы вводятся, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Речь идет о том, чтобы избежать въезда на польскую территорию лиц, которые могут представлять угрозу для общественного здоровья», — говорится в сообщении МВД Польши.

С воскресенья, 15 марта, пересечь польскую границу могут только граждане страны, а также иностранцы, являющиеся близкими родственниками поляков, имеющие «карту поляка», вид на жительство, разрешение на работу. Границы остаются открытыми также для дипломатов и водителей транспорта, предназначенного для перевозки грузов.

При этом попасть на территорию Польши можно лишь на автобусе или автомобиле — международное воздушное и железнодорожное сообщение полностью прекращено.

Все прибывающие обязаны отбыть 14-дневный домашний карантин, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Выходить из дома нельзя даже для покупки продуктов.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Польше был выявлен 4 марта. На сегодняшний день число заболевших превысило 100 человек, более 500 госпитализированы с подозрением на заражение.

На территории страны наблюдается нехватка защитной медицинской одежды, масок и средств личной дезинфекции. Поляки массово скупают продукты длительного хранения и средства гигиены.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что РЖД отменили поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса.