В Подмосковье подготовили больницы на случай распространения коронавируса

Москва, 15 марта. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заверила жителей Подмосковья, что больницы готовы к приему пациентов в случае распространения коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте областного Минздрава.

«Могу заверить наших жителей, что больницы готовы​​​. У нас достаточное количество инфекционных коек — более 2 тыс., 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек», — сообщила глава Минздрава Московской области.

Стригункова отметила, что в случае необходимости в медучреждениях организуют дополнительные места. По ее словам, в стационарах достаточно медикаментов. В Мособлмедсервисе создан запас лекарств, добавила она.

Ранее сообщалось, что трое школьников заразились коронавирусом COVID-19 в Москве. Родственники заразившихся детей получают необходимую медицинскую помощь в Коммунарке, а также в инфекционной больнице.