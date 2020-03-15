Экономист J.P. Morgan Стаббс прогнозирует несколько дефолтов в ближайшее время

Москва, 15 марта. В ближайшее время несколько государств объявят дефолт по примеру Ливана, заявил глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист не стал уточнять какие страны он имеет в виду. По его словам, спустя несколько лет после дефолта рынки обычно вновь открывают двери для этих государств. Стаббс также подчеркнул, что в последнее время штрафные санкции за невыполнение обязательств перед кредиторами стали менее жесткими, а дефолт является большей проблемой для тех, кто давал деньги в долг.

«Проблема государства, обычно, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если о нем появилась только мысль, то очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — говорит экономист.

Стаббс говорит, что если государство пытается найти деньги для погашения облигаций, то в большинстве случаев ей придется идти на непопулярные меры.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб сообщил о невозможности государства выплатить задолженность по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.

Ранее киевский политолог Александр Семченко отмечал, что на Украине возросла вероятность дефолта из-за падения мировых цен на нефть. По его мнению, если обвал рынка нефти вызовет мировой экономический кризис, то Киеву никто не поможет избежать дефолта.