Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Вашингтон, 15 марта. Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус нового типа показал отрицательный результат.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов. Трамп сдал анализы после ряда контактов с людьми, у которых позднее был диагностирован новый коронавирус, или попавших под карантин из-за подозрения на заражение.

Так, в ходе встречи с бразильской делегацией американский президент встречался с человеком, у которого три дня спустя выявили коронавирус нового типа. В тот же день глава Белого дома сидел за одним столом с инфицированным человеком.

Личный врач Трампа Шон Конли пояснил, что с первым носителем вируса президент имел «ограниченный» контакт — рукопожатие и совместное фото. Со вторым человеком американский лидер провел намного больше времени, но в тот момент у больного еще не было симптомов. Конли утверждает, что в таком случае риск заразиться довольно низок.

Также президент США общался с двумя членами палаты представителей, которые через несколько дней приняли решение уйти на добровольный карантин из-за вероятности заражения коронавирусом. Речь идет о конгрессменах Мэтте Гейтце и Даге Коллинзе. Первый летел с Трампом в одном самолете, а второй общался с главой государства и жал ему руку. Оба ранее могли контактировать с заболевшим человеком на конференции консерваторов в конце февраля.

Сам Трамп не раз заявлял, что отлично себя чувствует и не планирует проходить анализ на коронавирус. Однако в пятницу он сообщил, что «скорее всего» в какой-то момент ему придется пройти тест

Ранее «Газета.ру» сообщила, что крупнейшие киностудии приостановили съемки фильмов из-за распространения коронавируса нового типа.