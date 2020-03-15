США внесли в санкционный список еще две российские компании

Вашингтон, 15 марта. Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело санкции против российских компаний «Авилон» и «Техномар».

Отмечается, что фирмы из США теперь не смогут сотрудничать с данными компаниями. В опубликованном решении ведомства утверждается, что «Авилон» и «Техномар» действуют «против национальной безопасности и внешней политики США».

Известно, что «Техномар» занимается реализацией гидрографического и океанографического оборудования.

В решении бюро сказано, что данные компании пытались купить в США оборудование для компании «Технополь», которая уже находилась в «черном списке». Компания связана с гидрографией и морской геологией.

Американские фирмы смогут вести дела с данными компаниями лишь при условии получения разрешения от Министерства торговли США.

Аналогичные рестрикции также были введены против двух десятков компаний из ряда государств, включая Иран, Пакистан, Ливан, ОАЭ и Францию.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза еще на 6 месяцев продлили индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и 44 организаций из РФ. В заявлении Совета ЕС говорится, что санкции введены в связи с действиями, которые якобы «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».