Коронавирус выявлен у супруги премьера Испании

Мадрид, 15 марта. Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает пресс-служба испанского Совета министров.

«Анализы, взятые у людей, близких к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес. Как с ней, так и с премьером все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и соблюдают профилактические меры, установленные органами здравоохранения», — говорится в сообщении.

В субботу Испания ввела ограничение на свободное перемещение людей на всей территории страны. Из-за коронавируса приостановлена работа всех развлекательных заведений, включая музеи. В ближайшие две недели будут работать лишь продовольственные магазины и аптеки, а выходить из дома разрешено только на работу или в больницу, для ухода за пожилыми родственниками и для покупки товаров первой необходимости и продуктов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус диагностирован более чем у 4200 жителей Германии.