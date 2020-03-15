В Греции тестируют препараты от Эболы и ВИЧ для лечения коронавируса

Афины, 15 марта. Греческие врачи тестируют для лечения заболевших коронавирусом экспериментальное лекарство от лихорадки Эбола, сообщил представитель Минздрава по COVID-19 профессор Сотирис Циодрас.

Отмечается, что препарат от лихорадки применялся для лечения инфицированных в Патрах.

«Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну — экспериментального препарата», — сообщил Циодрас.

Он подчеркнул, что лекарство применялось также в Китае и Америке. Представитель греческого Минздрава говорит, что инфицированным дается тройная противовирусная комбинация. Помимо лекарства от Эболы, она включает в себя препараты от ВИЧ и малярии, которые также обладают противовирусным действием.

Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом. Сумели побороть болезнь 8 человек, скончались 3 пациента.

Ранее RT сообщало, что греческое правительство приняло решение закрыть все пляжи и горнолыжные курорты из-за распространения коронавируса COVID-19.