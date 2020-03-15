Эквадор закроет границы для всех приезжающих из-за коронавируса

Кито, 15 марта. Власти Эквадора закрывают границу для всех прибывающих в страну на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер. Ограничение вступает в силу в воскресенье в полночь (8.00 понедельника по московскому времени).

«Вводится запрет на все международные рейсы, мера распространяется также на международный наземный и морской транспорт», — заявил чиновник.

По примеру других стран, Эквадор вводит также запрет на проведение массовых мероприятий, включая религиозные. Среди прочих чрезвычайных мер можно выделить обязательную кремацию тел скончавшихся от коронавируса больных.

В минувший четверг президент Эквадора Ленин Морено объявил о введения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. В стране зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, трое заболевших умерли.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое за истекшие трое суток.