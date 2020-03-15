Число инфицированных коронавирусом в США превысило 2,5 тыс. человек

Вашингтон, 15 марта. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику на основе федеральных и местных данных.

Согласно данным университета, в США подтверждены 2572 случаев. Число жертв коронавируса в Штатах достигло 51.

Отмечается, что на деле зараженных может оказаться гораздо больше, так как анализы берутся далеко не у всех потенциальных пациентов.

Ранее RT сообщало, что Пентагон установил ограничения на передвижение американских военнослужащих на территории США из-за распространения коронавируса.