Из-за коронавируса Испания ввела ограничение на перемещение по стране

Мадрид, 15 марта. Власти Испании ввели ограничение на свободное перемещение по стране из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Ограничение на передвижение людей введено на всей территории Испании. В стране будет закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек.

Эти меры приняты в связи с введением «состояния повышенной готовности» после экстренного заседания кабмина Испании, которое провел премьер-министр Педро Санчес.

«Состояние повышенной готовности продлится 15 дней и может быть продлено с разрешения конгресса. Компетентным органом выступит правительство Испании», — заявил глава Совета министров.

Санчес пояснил, что в ближайшие две недели люди смогут выходить из дома только для того, чтобы приобрети лекарства и продукты питания, а также посетить работу, больницы, банки или навестить пожилых или нуждающихся в уходе близких.

Премьер подчеркнул, что на период повышенной готовности закрываются бары, рестораны, музеи, театры и прочие развлекательные заведения, а также магазины непродовольственных товаров.

Накануне стало известно, что число зараженных коронавирусом людей в Испании выросло за сутки на полторы тысячи человек и составляет сегодня 5,7 тысячи. Большинство случаев заражения зафиксировано в Мадриде. От осложнений скончались более 180 заболевших.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Франция приостановила работу баров, кинотеатров и ресторанов из-за коронавируса.