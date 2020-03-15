Начал работу российско-турецкий координационный центр в САР

Москва, 15 марта. Совместный координационный центр по взаимодействию России и Турции для контроля режима прекращения огня и проведения совместных патрулей начал работу в сирийской провинции Идлиб, сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — заявил Журавлев.

Как он отмечает, в районе Серакиб уже провели инженерную разведку маршрута в рамках подготовки к российско-турецкому патрулированию трассы М4. Также между Москвой и Анкарой функционирует непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия, отмечают «Известия».

Руководитель ЦПВС напомнил, что с 6 марта согласно российско-турецким договоренностям, на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. По данным ЦПВС, за последние сутки в регионе были зафиксированы два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что сирийские спецслужбы выяснили, что американские военные отправляли специально нанятых боевиков для осуществления диверсий в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.