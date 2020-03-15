Губернатор Воробьев рассказал об изменениях в Подмосковье из-за коронавируса

Москва, 15 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет лично регулярно рассказывать о ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

По словам Воробьева, жителям региона следует тщательно выполнять предписания врачей и местных властей, поскольку проблема с распространением коронавируса нового типа не терпит небрежного отношения. Любая халатность в этом плане может навредить здоровью близких людей.

«К этому нельзя относиться легкомысленно. Нельзя приходить на работу, нельзя бывать в общественных местах, чтобы не подвергать риску других. Нельзя обманывать — ни себя, ни близких. Болезнь коварна: она проявляется не сразу, а заразить других носитель может, когда у него нет никаких симптомов. Поэтому карантин — обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен», — цитирует губернатора телеканал «360».

Руководитель региона сообщил, что на сегодняшний день новый коронавирус диагностирован у пяти жителей Московской области, диагноз еще 10 человек под подозрением. По его словам, приезжающие в Россию из стран Европы должны в обязательном порядке соблюдать двухнедельный карантин, чтобы минимизировать риски распространения вируса.

Губернатор назвал эффективными мерами ограничение на проведения массовых мероприятий и перевод сотрудников на дистанционную работу везде, где это возможно. Все школы и детсады в регионе перевели на свободное посещение, напомнил Воробьев. С понедельника решение о том, оставить ли ребенка дома, принимают сами родители. Учреждения образования при этом продолжают работать в штатном режиме, а состояние здоровья пришедших на занятия детей тщательно отслеживается.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

Сегодня известно более чем о 155 тысячах подтвержденных случаев коронавируса по всему миру, 5 811 человек умерли, более 74 тысяч признаны выздоровевшими. В России зафиксировано 59 случаев заболевания новым коронавирусом.