Шеф-повар из Армении объявил голодовку в «Пулково»

Санкт-Петербург, 15 марта. Прибывший из Аликанте армянский шеф-повар Аветис Погосян объявил голодовку в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Сотрудники пограничной службы отказываются пропускать его на территорию РФ.

Адвокат Погосяна утверждает, что ее подзащитный настроен решительно.

«Он начал голодовку сегодня утром. По его словам, он не будет есть до тех пор, пока его не пропустят в Петербург или пока не закончатся деньги на воду, их осталось на 7 дней», — сказала юрист.

Адвокат добавила, что направила ряд запросов в компетентные органы, но ее усилия пока не увенчались успехом.

Ранее болельщик красноярского футбольного клуба «Енисей» Константин Литвинов объявил голодовку из-за неудачных выступлений любимой команды.

Литвинов заявил, что готов принять смерть, если игра «Енисея» не наладится. Об этом писала «Газета.ru».