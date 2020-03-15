Дочь Ларисы Долиной прокомментировала ее выступление в «жутком» образе

Москва, 15 марта. Недавно в Сети появились фотографии певицы Ларисы Долиной в жутком виде. Оказалось, что артистка дебютировала в составе труппы иммерсивного мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

В постановке Алексея Франдетти Долиной досталась роль Миссис Ловетт, сообщницы маньяка. Зрители с большим восхищением восприняли дебют певицы в столь непростом амплуа. Дочь Долиной Ангелина не успевает передавать ей восторженные комментарии поклонников. Да и она сама не может подобрать слов, чтобы описать, как ее мама органично вписалась в первую за длительный период роль.

«Слов нет. Потрясена, горда, люблю и все остальные эти слова», — написала дочь Долиной в Instagram.

На подготовку к мюзиклу у Ларисы Долиной было всего 1,5 месяца. Она выучила сложный музыкальный материал и отлично сработалась с коллегами. Певица отмечает, что этот проект ей очень важен. Она давно раздумывала о возвращении на театральную сцену в качестве артистки мюзикла.

«Это мой самый любимый жанр, к которому я приросла душой и сердцем», — признается Лариса Долина.

Премьера «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» состоялась в январе 2017 года. Спустя год постановка удостоилась трех наград на престижной премии «Золотая маска», включая «Лучший спектакль».

Ранее певица Лариса Долина в эфире шоу «Вечерний Ургант» зажигательно исполнила популярный хит Skibidi рейв-группы Little Big. Народная артистка исполнила композицию в своей привычной манере — в джазовом стиле.