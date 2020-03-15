Кадыров «успокоил» испугавшихся коронавируса фразой о неизбежности смерти

Грозный, 15 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских граждан не бояться коронавируса. Перевод его цитаты опубликован «Би-би-си».

Глава Чечни посоветовал пить воду с медом и лимоном, почаще есть чеснок.

«Боятся, что он (коронавирус) придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь!», — отметил Кадыров.

Он также призвал укреплять иммунитет, чтобы встретить опасный недуг во всеоружии.

Ранее стало известно, что власти Испании ограничили передвижение подданых по всей территории страны. Об этом писала «Газета.ru».

Дрессировщик Юрий Куклачев заверил, что коронавирус не передается через собак и кошек. Он добавил, что ажиотаж вокруг коронавируса выгоден узком кругу лиц.