Трамп сдал анализы на коронавирус

Вашингтон, 15 марта. Президент США Дональд Трамп прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, однако его результатов пока нет. Об этом глава государства сообщил на брифинге в Белом доме.

«Я сдал тест [на коронавирус] прошлой ночью», — сообщил Дональд Трамп, подчеркнув, что сделал это из-за многочисленных вопросов со стороны представителей прессы.

Американский президент отметил, что перед брифингом он измерил температуру, которая оказалась «совершенно нормальной». Ранее он заявлял, что не видит смысла сдавать анализы, так как у него отсутствовали симптомы коронавируса.

Ранее сообщалось о подозрении на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако итоговые результаты анализов показали отрицательный результат. Тем не менее, наличие вируса было подтверждено у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена.

Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом в США превысило 2,2 тыс. человек, из которых скончались 50. В связи с распространением COVID-19, Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в Соединенных Штатах.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США из Великобритании и Ирландии из-за ситуации с коронавирусом.