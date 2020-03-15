Глава ВТБ Костин посоветовал не скупать доллар на пике и думать о здоровье

Москва, 15 марта. Россиянам не стоит скупать доллар на пиковых значениях. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин.

Костин провел параллели с кризисом 2008 года. По его словам, многие граждане тогда опрометчиво пытались заработать на скачках рубля по отношению к американскому доллару.

«Знаете, столько людей мне позвонило в 2008 году, которые купили доллар сначала по 77 рублей, а потом мне говорили, что ж ты нас не предупредил, что он отскочит. А вы, ребята, у меня спрашивали, когда покупали на пике доллар?», — сказал Костин.

Банкир добавил, что отечественная экономика обладает достаточным запасом прочности для преодоления кризисных явлений. По мнению Костина, важно сохранять спокойствие и заботиться о своем здоровье. Глава ВТБ подчеркнул, что обвал цен на нефть был спровоцирован вспышкой коронавируса.

Ранее эксперт высказался о перспективах российского рубля на фоне снижения цен на нефть.

«На нефтяном рынке разгорелась настоящая ценовая война», — отметил специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его мнению, конфликт может продолжаться несколько лет, поэтому не стоит исключать и дальнейшее снижение стоимости нефти. Однако не исключено и более благоприятное развитие событий.

«В этом случае котировки нефти быстро вернутся выше уровня $40 за баррель, а доллар опустится ниже 70 рублей», — цитирует эксперта RT.

13 февраля сообщалось об укреплении рубля по отношению к американскому доллару и евро. Курс российской национальной валюты укрепился на 2,6%. Одновременно наблюдался и незначительный рост цен на нефть.