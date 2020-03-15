Украинские националисты обстреляли из ракетницы здание посольства РФ в Киеве

Киев, 15 марта. Несмотря на введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на массовые мероприятия, в Киеве 14 марта состоялся марш, приуроченный ко Дню добровольца. Во время шествия украинские националисты обстреляли из сигнальной ракетницы здание российского посольства, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После акции на Михайловской площади участники марша с флагами добровольческих батальонов и запрещенных на территории РФ организаций, выкрикивая националистические лозунги, двинулись к посольству России в Киеве.

У здания российского диппредставительства продолжилась декламация радикальных лозунгов в духе: «Украина превыше всего!».

«Друзья! Я рад что вы сегодня сюда приехали! Приехали показать нашу позицию, что нас не устраивают мирные договоренности. Нас не устраивает мир любой ценой. Нам нужна нашу украинская победа», — заявил один из выступающих националистов.

После этого радикалы начали зажигать файеры и петарды. В результате действий украинских националистов пострадал российский флаг. На мероприятии дежурили 40 автомобилей полиции. Несмотря на это, никто из стражей правопорядка не воспрепятствовал выстрелу из ракетницы по зданию посольства РФ.

Напомним, что 14 марта украинские националисты отмечают День добровольца. Цель праздника — чествование так называемых «ветеранов АТО», принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе.