Куклачев заявил, что кошки и собаки не могут заражать людей коронавирусом 

Москва, 14 марта. Кошки и собаки не болеют коронавирусом и не могут заражать им людей. Такое заявление сделал известный дрессировщик Юрий Куклачев.

Он отметил, что после вспышки коронавируса ему часто задают вопросы о потенциальной опасности домашних животных.

«Я могу сказать одно: слава богу, на кошек и собак коронавирус не передается. Они не могут заражать людей», — сказал Куклачев.

Дрессировщик предположил, что повышенный ажиотаж вокруг вируса выгоден узкому кругу людей.

«Кому-то это выгодно. Где-то там сидит с десяток этих людей, которые придумали эту штуку, китайцев бедных ввергли в экономический кризис — и все», — цитирует Nation News.

Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском Ухане в последний день 2109 года. Болезнь быстро перекинулась на другие регионы Поднебесной. Вскоре были зафиксированы первые случаи заболевания за пределами КНР. К настоящему моменту коронавирус проник во все европейские страны, кроме Черногории. Особенно сложная ситуация наблюдается в Италии и Испании.

Власти ряда государств приняли решение о закрытии своих границ. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сформировал и возглавил координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19.

«Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем», — сказал Мишустин.

По данным «Газета.ru», к настоящему моменту в мире зафиксировано более 146 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов превышает пять тысяч.