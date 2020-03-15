Берлин, 14 марта. Суд отказал последнему немецкому землевладельцу, который боролся со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает EurActiv.

Гражданин ФРГ пытался доказать, что возведение газопровода угрожает экологической безопасности. Он обратился в высший административный суд земли. Заявителя поддержали и некоторые экологические организации. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее были отклонены и другие иски со сходными требованиями.

Одним из главных противников «Северного потока — 2» по-прежнему выступает Польша. Накануне Варшава предупредила ЕС о рисках запуска газопровода.

«Газопровод повлечёт отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — «Газпрома». Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — цитирует RT главу МИД Польши ЯцекА Чапутовича.

В то же время, польские эксперты понимают неизбежность ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.