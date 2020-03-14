Турция начала требовать у российских туристов анкету здоровья

Анкара, 14 марта. Турция потребовала у еще не сошедших с самолета российских туристов заполнить анкету здоровья на русском и английском языках. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось фото данной анкеты.

О требовании заполнить анкету сообщают сами россияне, отправившиеся на отдых в Турцию.

Напомним, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал владельцам отелей перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за распространения коронавируса.

Ранее профессор медицины Питтсбургского университета Эргин Косйылдырым на страницах издания The National Interest сообщал, что Анкара может скрывать эпидемию коронавируса COVID-19, чтобы не потерять доходы от туристического потока.