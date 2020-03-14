Ангелина Вовк придумала историю со свадьбой ради денег и пиара

Москва, 14 марта. Известная телеведущая Ангелина Вовк придумала историю о скорой свадьбе с коллегой Михаилом Куницыным ради внимания к своей персоне и материальной выгоды. Об этом свидетельствует запись диалога ведущей, опубликованная изданием «Собеседник».

В последние месяцы в СМИ появилась информация о скорой свадьбе 77-летней Вовк. Ее избранником якобы стал 52-летний Михаил Куницын. Пара была замечена у одного из ЗАГСов российской столицы. Но любовная история оказалась вымыслом. В частной беседе Вовк признается, что придумала роман для пиара и материальных бонусов. Она подтвердила готовность к участию в съемках о несуществующей «лав-стори», запросив гонорар в 300 тысяч рублей.

«Газета.ru» сообщала о возможном бракосочетании Ангелины Вовк с Михаилом Куницыным. Ведущие вместе посещали светские мероприятия. Вовк призналась, что получила от избранника предложение руки и сердца. Но окончательное решение она не приняла.

«А насчет свадьбы — еще пока я размышляю», — сказала Вовк.

Ранее стало известно о свадьбе юмориста Евгения Петросяна. Его супругой стала Татьяна Брухунова. Поклонники артиста отмечают, что брак пошел ему на пользу. Петросян выглядит моложе и удачно сменил стиль одежды.

Также сообщалось, что Мария Шарапова может выйти замуж за друга принца Гарри. Теннисистку якобы связывают романтические отношения с миллионером Александром Гилксом. Сама россиянка не подтверждает эти слухи. Гилкс изучал русский язык в Бристольском университете, владеет французским и испанским языками.