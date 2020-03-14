Заболевшая Хайди Клум не может сдать тест на коронавирус в Калифорнии

Лос-Анджелес, 14 марта. Известная супермодель Хайди Клум во время прямого эфира у себя в Instagram пожаловалась, что ее отказались проверять на коронавирус COVID-19.

Знаменитость заявила, что испытывает недомогание, жар и кашель. По ее словам, из-за этого ей пришлось отказаться от появления в очередном выпуске телевизионного шоу «Америка ищет таланты», где она является членом жюри.

«Я плохо себя чувствую, поэтому сижу дома, чтобы не заразить остальных. Надеюсь, это обычная простуда. Я бы с удовольствием сдала тест на коронавирус, но его здесь просто нет», — пожаловалась модель.

Как утверждает Хайди Клум, она обращалась к нескольким докторам в Калифорнии, однако они не смогли ей помочь.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. По словам их сына Чэта, у актерской четы нет ярко выраженных симптомов коронавируса, но они все равно проходят все необходимые процедуры.

Также известно, что коронавирус подтвердился и у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что выход фильма «Форсаж 9» перенесен на 2021 год из-за влияния коронавируса на географию дистрибуции. В связи с распространением COVID-19 кинотеатры в Италии, Южной Корее и Китае остаются закрытыми.