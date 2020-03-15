Сирия, 15 марта. Протурецкие боевики освободили из тюрьмы террориста «Исламского государства»1 в Алеппо. ВС Турции нейтрализовали на севере Ракки восемь боевиков SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: нейтрализовали десять курдских боевиков на севере Ракки и в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): по неподтвержденным данным, на севере Алеппо выпустили из тюрьмы бывшего эмира «Исламского государства».

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании автомобиля в городе Ракка.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли в ходе вылазок в зоны контроля турецкой армии в Алеппо и Ракке десять боевиков.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдские новостное агентство ANHA News, боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) выпустили под залог из тюрьмы города Аль-Раи террориста «Исламского государства». По данным местного источника агентства, заключенный — Абу Язан Аль-Шами покинул тюрьму накануне, спустя год после своего заключения под стражу. Ранее Аль-Шами являлся одним из эмиров группировки и действовал в городе Аль-Баб.

Провинция Идлиб

Организация Объединенных Наций направила в САР конвой их 53 грузовиков с гуманитарной помощью. Колонна автомобилей въехала в САР через пограничный переход «Кафр-Лусин» на севере Идлиба из турецкой провинции Хатай. По информации портала Baladi News, груз медикаментов и продуктов первой помощи будет распределен между лагерями беженцев и жителям поселений, наиболее пострадавших во время боевых действий. По данным источников в ООН, с начала года через Турцию в Сирию уже было направлено свыше 2 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью. Однако далеко не всегда груз от гуманитарных организаций попадет к местным жителям, неоднократно провизия и лекарства оказывались у боевиков протурецких группировок и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Согласно заявлению Минобороны Турции, восемь террористов «демократических сил» были уничтожены в зоне операции «Источник мира» за последние сутки. Еще двое были обезврежены на севере Алеппо при попытке проникнуть в зоны контроля протурецких боевиков.

Как передает агентство Deir Ezzor, в городе Ракка прогремел взрыв рядом со школой. Самодельная бомба была установлена в машину сил безопасности SDF «Асайиш». Данных о пострадавших среди мирного населения пока не поступало. Отметим, что в зонах контроля SDF участились вылазки террористов «Исламского государства», которые минируют транспорт курдов, а также совершают нападения на КПП и патрульных.

Провинция Хасака

Член Совета при главе республики Чечня по правам человека Хеда Саратова сообщила, что в столицу республики город Грозный, из Сирии прибыла жительница Дагестана Эльмира Кенжибулатова и двое её детей, которые содержались в лагере «Аль-Хол», на востоке сирийской провинции Хасака. Как сообщает РИА Новости, Кенжибулатову обманом увез в Сирию ее супруг. Лишь после гибели мужа и при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова женщину и детей удалось вернуть в Россию. В дальнейшем ей предстоит ответить на вопросы правоохранительных органов и пройти процессуальные процедуры, предусмотренные законом.

Как передает портал Alk Habour, «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд в городе Хасака и забрали несколько молодых людей в рамках кампании по принудительному призыву. Напомним, что насильные вербовки в «Отряды народной самообороны» (YPG) являются одной из многих причин недовольства местного населения. Неоднократно курдские боевики на этой почве вступали в конфликты с местным населением.

1 Организация запрещена на территории РФ.