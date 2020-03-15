Госдума одобрила «поправку Терешковой». Тема недели. ФАН-ТВ

Обнуление президентских сроков в России. Информационная молния взорвала медиапространство всей планеты, едва не обогнав по популярности мировую пандемию и обвал цен на нефть. И лишь на взгляд диванных скептиков эти новости ничто не объединяет. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение об участии Владимира Путина в выборах 2024 года будет напрямую зависеть от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Поистине сенсационное предложение об обнулении сделала первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза, рисковая и прямая Валентина Терешкова. Свою смелую инициативу один из самых опытных и уважаемых депутатов Госдумы озвучила в российском парламенте 10 марта, во время обсуждения поправок ко второму чтению в Конституцию. Аргументы сторонников действующего президента железные: он — тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться в век космических перегрузок. За ним Россия как за каменной стеной. В пору гибридной войны Запада против нашей страны ей нужна стабильность и авторитетный глава государства, способный поднять отечественную экономику и остановить Третью мировую войну. Одним словом, настоящий лидер, которого и свои уважают, и чужие боятся.

«Зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной конституцией», — заявила Валентина Терешкова.

Для недругов России такое предложение как гром среди ясного неба. Оголтелая травля в либеральной прессе. В стане западной «четвертой власти» — вселенский плач Ярославны и страсти по Путину, который якобы «планирует остаться в президентском кресле навсегда». Но то, что англосаксам смерть, русскому хорошо. В Госдуме звучат аплодисменты. Спикер Вячеслав Володин объявляет перерыв в заседании для консультаций. В том числе и с Владимиром Путиным. И спустя некоторое время в нижней палате парламента появляется сам президент.

«Считаю и глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Уверен, что придет время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать. И я прекрасно осознаю свою собственную ответственность перед гражданами страны», — отметил президент России.

Снятие ограничения с количества президентских сроков в Конституции Владимир Путин счел неоправданным. Одно дело — разовые вынужденные меры, связанные с глобальным кризисом, как это было, скажем, во времена Великой депрессии в Штатах. И совсем другое — законная сменяемость власти в эру стабильности и экономического процветания, к чему и стремится новая Россия. А ведь изменения в Конституции и ориентированы на относительно далекую перспективу. Как минимум на полвека вперед. Так что обнуление президентских сроков именно для действующего главы государства касается конкретной ситуации. Скажем так: геополитического форс-мажора. В свою очередь Владимир Путин переадресовал этот вопрос Конституционному суду.

«В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции», — подчеркнул Владимир Путин.

Пакет поправок в Конституцию, одобренный в третьем, финальном чтении в Госдуме и в Совете Федерации, расширяет полномочия нижней палаты парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Депутатскую «цензуру» прошла и так называемая «поправка Терешковой», которая позволит действующему президенту участвовать в следующих выборах наравне с другими кандидатами. Сейчас потенциальные нововведения рассматривают региональные парламенты. И только с их одобрения изменения будут вынесены на всенародное голосование. Уже полтора месяца страна с энтузиазмом придает огранку Основному Закону России.

Процесс запустил президент Путин во время своего революционного послания Федеральному собранию, которое мировые СМИ окрестили «политическим землетрясением». Народ захватил настоящий законотворческий бум. В «главный штаб» со всей России поступило около 900 поправок, касающихся самых разных аспектов: от внешней политики до закрепления в Конституции традиционных семейных ценностей. Но самую оживленную дискуссию, пожалуй, вызвал вопрос о продлении президентских полномочий Владимира Путина. В ходе обсуждения поправок к Основному закону нашего лидера просили остаться у руля ветераны Великой Отечественной и учителя, медики и школьники. Они говорят — Путин, подразумевают — гарант безопасности государства, его внутренней стабильности и, что важно, эволюционного развития страны. Да и согласно соцопросам, за это ратует половина россиян, еще четверть не против возвращения к власти родного президента в случае необходимости. Чего греха таить: поступали даже радикальные предложения внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента. Но Владимир Путин категорически против безальтернативных выборов.

«Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь. Это конкурентные выборы. И только граждане, даже если будет решение, что Владимир Владимирович пойдет на выборы, только граждане будут решать, поддержат они президента или не поддержат», — обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Он сказал: «Поехали!». Теперь слово за страной. Россия выходит на старт. Отечеству нужен космический прорыв, мощный рывок вперед. 22 апреля в ходе голосования по изменениям в Конституцию россияне смогут одобрить либо отвергнуть как «поправку Терешковой», так и другие предложения. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64% респондентов, готовых принять участие в голосовании, поддержат изменения в основной закон. Сам Владимир Путин не раз подчеркивал, что мнение граждан России для него свято. Как народ скажет — так и будет.