حصاد اخبار سوريا 14 مارس: أميركيون يقتلون لاجئين يحاولون الفرار من "الركبان". حذر خبير عسكري من أن وقف إطلاق النار في إدلب قد يكون قصير الأجل.

سوريا ، 14 مارس. يقول ديسيرتر إن الأمريكيون يقتلون اللاجئين الفارين من الركبان. يعتزم المسلحون في إدلب منع القوات الروسية والتركية من بدء دوريات مشتركة على الطريق السريع M4.

يقول ديسيرتر إن الأمريكيين يقتلون اللاجئين الفارين من الركبان

يقتل الجيش الأمريكي اللاجئين الذين يحاولون الهرب من معسكر الركبان ،قال العقيد السابق في الجيش العربي السوري ، سلطان عيد عبد الله سودا ، الذي اعتقلته المخابرات السورية بتهمة الفرار من الخدمة. ووفقا له ، فإن الوضع في المخيم حرج.

ونادراً ما ينجح اللاجئون في مغادرة مخيم الركبان.

و قال أثناء الاستجواب "يمنع الأمريكيون من القيام بذلك ، وقتلون أولئك الذين يحاولون الهروب. ومع ذلك ، مقابل 300-400 وأحيانًا مقابل 500 دولار يسمحون بمغادرة المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا".

وقال أثناء الاستجواب "الوضع في مخيم اللاجئين صعب للغاية - لا توجد مياه ، والأسعار مرتفعة ، ولا مدارس ، ويترك الأطفال دون مراقبة. يسمح الأمريكيون باستيراد المساعدات الإنسانية ، التي يتم توزيعها بين سكان المخيم ، لكن هذه المنتجات قليلة جدًا ، "بما يكفي فقط حتى لا يموت الناس".

وبحسب الهارب من الخدمة ، فقد كان يقيم "قسراً" في المخيم - من الضروري إبقاء سكان الركبان في طاعة وتنفيذ مراقبة الدخول.

الجيش الأمريكي يرسل مقاتلين للتخريب في إدلب

وقال العقيد السابق في الجيش العربي السوري سلطان عيد عبد الله سودا ، الذي اعتقلته الأجهزة السورية ان الولايات المتحدة أرسلت مقاتلين مستأجرين خصيصًا للقيام بأعمال تخريبية في محافظة إدلب.Д

اعتقل الهارب في فبراير 2020 من قبل مكافحة التجسس العسكري - حاول العودة سراً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق. قال سودا إنه بعد الهروب انضم إلى مسلحي جماعة مغاوير الثورة وتم تدريبه على التخريب من قبل مدربين عسكريين أمريكيين.

تم تزويد المسلحين بالملابس والأسلحة التي تم استيرادها من المملكة العربية السعودية والأردن. أرسل الأمريكيون المقاتلين المدربين على المهام ودفعوا لهم حوالي 500 دولار.

وقال الهرب المحتجز: "بعد التدريب مع مدربين أمريكيين ، تم إرسال المسلحين شرقاً ، إلى الفرات ، للقيام بعمليات تخريب ، بشكل رئيسي في المنشآت النفطية التي تسيطر عليها دمشق من أجل تخويف الناس وإلحاق الضرر بهم".

بعد ذلك ، غير الأمريكيون الشروط - من أجل كسب المزيد ، كان على المسلحين تنفيذ عمليات خارج المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا حول قاعدة التنف ، حيث يتم نشر الجيش الأمريكي. تم إرسال المرتزقة إلى محافظتي الحسكة وإدلب.

تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن نتيجة المفاوضات مع الجيش التركي حول إدلب

وعقد العسكريان الروسيان والتركيان اجتماعا بشأن إدليب في أنقرة. وقد أبلغ عن ذلك في وزارة الدفاع الروسية.

يشار إلى أن المفاوضات كانت بناءة.

وقالت الوزارة" إن نتائجها ستسمح لنا بتنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بمنطقة وقف التصعيد التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في 5 مارس في موسكو".

يوم الأحد ، 15 مارس ، من المقرر أن تكون أول دورية روسية-تركية على الطريق السريع M4 في إدليب.

إذا قامت تركيا بتعطيل الدوريات M4 ، فإن الهدنة في إدلب ستكون قصيرة جدًا

يحاول المسلحون في في إدلب منع القوات الروسية والتركية من بدء دوريات مشتركة على الطريق السريع M4. وتجمع الجماعات المرتبطة بأنقرة السكان للمشاركة في مظاهرات اعتصامية وبناء حواجز على الطريق السريع.

في منطقة أريحا ، أقام "السكان المحليون" خياماً على الطريق وسدوها بالسيارات والدراجات النارية لمنع الدوريات الروسية التركية من المرور. يقولون إن رئيس تركيا "خان إدلب" بتوقيع وقف إطلاق النار في موسكو.

وقال زعيم جماعة الجبهة الوطنية للتحرير علي جابر باشا في بداية الأسبوع إنه لا ينوي تسليم M4.

وقال الخبير العسكري بوريس روزن لوكالة الأنباء الفيدرالية إن تركيا نفسها وراء محاولات تعطيل الدوريات على M4.

"من المؤكد أن محاولات تعطيل الدوريات ستجرى, حسب قول روزن ، سواء بالضغط من خلال بعض "الخطب الشعبية" أو بالهجمات على المركبات الروسية في القوافل. وإذا لم تبدأ الدوريات غدا ، فإن روسيا ستثير المسألة مباشرة مع تركيا ، التي لا تفي بالتزاماتها. وقد يحاول الأتراك المماطلة من أجل الوقت-ويقولون: "نحن نحاول" ، "لا ينجح الأمر". لكن الهدنة في "إدلب"ستكون قصيرة الأجل