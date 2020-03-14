Мишустин сформировал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и лично стал у его руля. Совет будет ежедневно разрабатывать стратегию борьбы с распространением вируса.

Как заявил Мишустин, ситуация с коронавирусом развивается по неблагополучному сценарию по всему миру. По его словам, все государства столкнулись с тяжелым положением дел, в то время как в Европе ситуацию можно назвать критичной.

Российский премьер отметил, что правительство и штаб уже приняли ряд важных решений, включая ограничение авиасообщения с Евросоюзом. Мишустин говорит, что в аэропортах и на вокзалах следует усилить меры контроля, как для иностранных граждан, так и для россиян. Глава Кабмина призвал жителей России в ближайшее время воздержаться от поездок в другие страны. Мишустин также отметил необходимость сократить количество массовых мероприятий по всей России. Он призвал с пониманием отнестись к ограничениям, ведь они вводятся ради сохранения здоровья граждан страны.

«Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем», — заявил премьер-министр.

Председатель правительства отметил действия столичных властей по борьбе с коронавирусом. По его словам, другие регионы должны перенять опыт московских коллег.

«Газета.ру» сообщала, что Министерство просвещения РФ направило в регионы поручение обеспечить школьникам дистанционное обучение. Также, ведомство посоветовало усилить санитарные меры по недопущению распространения коронавируса среди учеников.