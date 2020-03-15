Сирия, 15 марта. База ВС США в Ираке обстреляна ракетами. Сторонники боевиков жгут покрышки в Идлибе на трассе М4, выступая против российско-турецких соглашений. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армии (САА) и союзные силы: потеряли в Ракке одного офицера и задержали женщину, подозреваемую в пособничестве ИГ1.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе патрулирования устроили ДТП, в ходе которого погиб ребенок в Хасаке, подозреваются в минировании автомобиля в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре потеряли трех боевиков.

Международная коалиция: нанесла ракетный удар по позициям проиранских формирований в Ираке и на востоке Сирии, в Дейр-эз-Зоре провели учения.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в покушении на офицера правительственной армии в Ракке, совершило вылазку в Дейр-эз-Зоре в зоны контроля курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ограбила штаб-квартиру волонтеров Сирийского Красного Полумесяца в Идлибе.

«Файлак аш-Шам»: выпустила заявление против режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Алеппо

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» за прошедшие сутки шесть раз обстреляли вооруженные силы Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев. Шесть обстрелов населенных пунктов зафиксированы в окрестностях Серакиба на юге провинции, пострадали также поселки Икко, Джанаджик, Санджек в Латакии, в Алеппо столкновения отмечались у поселка Кафр-Тала и Шейх-Али.

Источник в сети Twitter (ELbrad3ye) сообщил, что на севере Алеппо в зоне операции «Щит Ефрата» прогремел взрыв. Самодельная бомба детонировала в автомобиле в центре города Африн на улице Раджо. Информации о пострадавших не поступало, взрыв причинил только незначительный материальный ущерб и повредил автомобиль. Ответственность за случившееся возлагают на боевиков «Сил освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Ночью у города Меядин местные жители услышали пять мощных взрывов. По неподтвержденной информации, они были вызваны авиаударами ВВС США по позициям проиранских сил.

В окрестностях города Аль-Бусейра был застрелен местный житель по имени Сулейман Хамид Насер. Как передает портал Deir Ezzor, группа неизвестных людей расстреляла мужчину в его собственном доме, он умер от полученных ран. Пока что ни одна из группировок не взяла вину на себя.

Также группа неизвестных, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», совершили нападение в деревне Аш-Шафа, где подбросили самодельную бомбу в автомобиль боевика SDF. Один человек погиб на месте, двое других получили осколочные ранения.

Провинция Идлиб

Силы международной коалиции во главе с США направляют в Идлибскую зону деэскалации боевиков из состава «Джейш Магавир ат-Таура», которые дислоцируются в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф». Как сообщает РИА Новости, информацию о диверсиях боевиков передал арестованный сирийской контрразведкой бывший полковник САА Султан Аид Абделла Соуда. Экс-полковник дезертировал в 2013 и присоединился к боевикам. Запись допроса была передана российским журналистам.

«Хайят Тахрир аш-Шам» закрыла отделения Сирийского Красного Полумесяца. Как сообщает портал Deir Ezzor. Сформированное боевиками Правительство национального спасения выпустило декрет о запрете деятельности гуманитарной организации, после чего террористы конфисковали оборудование и имущество волонтеров в штаб-квартире организации в городе Идлиб.

Продолжились массовые протесты у трассы M4 в поселке Ариха. Сторонники боевиков вооруженных группировок Идлиба выступили против совместного патрулирования российских и турецких военных. Жители начали жечь покрышки и возводить заграждения на трассе. Предположительным организатором демонстрации выступает «Сирийская национальная армия». Позднее колонна турецкой бронетехники направилась к поселку, чтобы попытаться расчистить дорогу и подготовить маршрут для патрулирования.

«Файлак аш-Шам» выпустила заявление, в котором выступила против прохождения патрулей ВС РФ по территориям, подконтрольным вооруженным группировкам в Идлибе.

Провинция Ракка

На юге провинции неизвестные совершили вылазку в поселок Субейха и подбросили самодельную бомбу в автомобиль офицера сирийской армии Мухаммеду Бади аль-Хусейну. В момент детонации СВУ он находился в салоне автомобиля и погиб на месте. В покушении на офицера подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства».

В городе Ат-Табка сотрудники правительственных служб безопасности арестовали женщину на КПП. Согласно местному источнику агентства Halab Today, у женщины при обыске были изъяты агитационные материалы террористов.

Четверо мирных жителей были ранены при взрыве мины, установленной неизвестными лицами у деревни Аль-Насерия к югу от города Рас-аль-Айн, как передает новостной портал Alk Habour. В установке бомбы подозревают боевиков «демократических сил». Позднее на трассе Аль-Мунхар в восточной части провинции на противопехотной мине подорвался грузовик с цистерной нефти. Информации о жертвах подрыва не поступало.

Провинция Хасака

В деревне Салихия боевики «Демократических сил Сирии» задавили ребенка. Как сообщает агентство Alk Habour, мальчик попал под патрульный автомобиль так называемых сил безопасности SDF «Асайиш». Днем ранее в соседней провинции Дейр-эз-Зор курды сбили насмерть жителя деревни Аль-Касра.

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз пострадал член местной администрации. Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщили, что в пятом секторе лагеря женщина забила насмерть молотком мужчину иракской национальности. Охрана арестовала нападавшую. Сообщается, что задержанная является родственницей террориста «Исламского государства».

Ирак

Военная база международной коалиции Таджи в Ираке, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, вновь подверглась ракетному обстрелу, о чем сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. По его информации на территорию базы упало более десятка кустарных ракетных снарядов. Позже иракская разведка обнаружила брошенные пусковые установки, из которых велся обстрел и кустарно изготовленные ракеты. По данным, озвученным представителем международной коалиции в Ираке полковником Майлсом Кэггинсом, при обстреле пострадали пять человек: трое военнослужащих сил коалиции и двое иракских — из батальона ПВО.

В четверг 11 марта в результате обстрела базы погибли два американских военнослужащих Маршал Робинс и Хуанс Мендес, а также британский военврач Броди Гиллон. Еще четырнадцать человек были ранены.

Турецкие военнослужащие нейтрализовали 11 террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в высокогорных районах на северо-востоке Ирака в рамках операции «Коготь». Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Турции, рейд прошел в поселке Метина, поддержку с воздуха подразделению спецназа оказывали несколько ударных вертолетов ВВС Турции. Анкара отметила, что продолжит решительную борьбу с террористической организацией как на своей территории, так и в соседних государствах.

1 Организация запрещена на территории РФ.