Как Россия может выиграть от сегодняшней ситуации с нефтяным рынком? Политика России. ФАН-ТВ

Девальвация отечественной валюты — почему это произошло, какие будут последствия и сохранит ли Россия финансовую стабильность? А также, каким образом ситуация на нефтяном рынке может сыграть на пользу нашей стране? Подробности в нашей постоянной рубрике «Политика России».

Падение цен на нефть и, как следствие, — рубля. Так началась новая неделя. Девятого марта произошел обвал рынков, в мире развернулась ценовая война. За три дня до этого, 6 марта, в Вене прошли переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. Россия не поддержала предложение дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. На этом, в частности, настаивала Саудовская Аравия. Причина такого предложения — снижение спроса на «черное золото» из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоги участники не договорились, компромисса не достигли. Арабские страны объявили о наращивании нефтедобычи и снижении цен на ресурс. И уже в ночь на 9 марта, стоимость нефти марки Brent опустилась почти до 30 долларов за баррель. При этом глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что Россия не собиралась выходить из сделки ОПЕК, а настаивала на продлении действующего соглашения как минимум до конца второго квартала, чтобы лучше понять ситуацию со спросом на нефть в условиях влияния коронавируса.

«Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», — отметил Михаил Мишустин.

Мировые СМИ бьют тревогу. Эксперты прогнозируют тяжелые экономические последствия из-за обвала цен. Однако, как заявил министр энергетики России Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке была прогнозируема. Он подчеркнул, что сценарий выхода России из соглашения ОПЕК+ прорабатывался заранее.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — сообщил министр энергетики.

Глава кабмина России Михаил Мишустин заявил, что ресурсов бюджета нашей страны хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. По его словам, размер золотовалютных резервов Центробанка России превышает 570 млрд долларов, а объем Фонда национального благосостояния больше 10 трлн рублей. Фонд сможет до 10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до 25-30 долларов, сообщают в министерстве финансов.

«Правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики. Как известно, кризис — это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. Очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования», — подчеркнул премьер-министр.

Об этом Михаил Мишустин говорил во время встречи с инвесторами в загородной резиденции Ново-Огарево. Ее провел президент страны Владимир Путин. Он отметил, что государство будет создавать необходимые условия для инвесторов, чтобы избавить их от излишнего давления административных и правоохранительных структур.

«Уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», — заявил Владимир Путин.

Ставка на создание стабильных условий для частных инвесторов и поддержка малого бизнеса. Российские экономисты говорят о том, что наша страна может обернуть нефтяной кризис в свою пользу. Одной из предпринятых мер должна стать переработка собственного сырья. Еще до обвала нефтяных цен, президент России заявил о необходимости снижать зависимость экономики России от нефтегазовых доходов. Экономисты говорят о развитии, к примеру, отечественного самолетостроения и автомобильной отрасли. Смотрят на вопрос с другой стороны. Действия Саудовской Аравии, которая увеличивает добычу нефти и снижает на нее цены, играет на руку нашей стране. Такое торговое противостояние может вывести из игры другого нефтедобытчика — США. При цене ниже 25 долларов за баррель производство сланцевой американской нефти становится невыгодным. И страна может свернуть на какое-то время добычу «черного золота».