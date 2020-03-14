Сирия новости 14 марта 22.30: в лагере «Аль-Хол» произошло убийство, ВС Турции разблокировали участок трассы М5

Сирия, 14 марта. В лагере «Аль-Хол» беженка забила молотком волонтера. Турецкая армия разблокировала для движения гражданского транспорта участок трассы М5. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Файлак аш-Шам»: выпустила заявление против режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в организации теракта центра города Африн в Алеппо, в Хасаке провели рейд в лагере «Аль-Хол» после нападения беженки на волонтера.

ВС Ирака: в окрестностях Багдада обнаружили пусковые установки, из которых была обстреляна база Таджи.

ВС Турции и союзные силы: открыли движение по трассы М5 в Идлибе.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter (ELbrad3ye) сообщил, что на севере Алеппо в зоне операции «Щит Ефрата» прогремел взрыв. Самодельная бомба детонировала в автомобиле в центре города Африн на улице Раджо. Информации о пострадавших не поступало, взрыв причинил только незначительный материальный ущерб и повредил автомобиль. Прибывшие на место силы внутренней безопасности протурецких группировок оцепили место происшествия. Ответственность за случившееся возлагают на боевиков «Сил освобождения Африна» — одной из бандгрупп, которая действует в Алеппо под командованием «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Провинция Идлиб

Вооруженная группировка «Файлак аш-Шам», базирующаяся в поселке Аль-Хадия, расположенного на административной границе провинций Идлиб и Алеппо, распространила заявление, в котором выступила против против прохождения патрулей ВС РФ по территориям, подконтрольным «вооруженной оппозиции» в Идлибе. С критикой российско-турецкого соглашения о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации и совместных патрулирований по трассе М4 также выступили террористы «Хайят Тахрир аш-Шам».

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного (epoddubny), турецкая армия разблокировала участок трассы М5 у деревни Хиш. Ранее движение по магистрали, которая связывает провинции Дамаск и Алеппо, было заблокировано из-за присутствия турецкой армии на наблюдательном пункте. Гражданские были вынуждены объезжать данный участок.

Провинция Хасака

В подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз было совершено убийство. Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщили, что в пятом секторе лагеря женщина насмерть забила молотком мужчину иракского происхождения. Охрана лагеря задержала нападавшую и провела в секторе, где произошло нападение, рейд с обысками. Сообщается, что задержанная принадлежит семье, связанной с террористами «Исламского государства»1.

Напомним, что в лагере среди 70 тысяч беженцев содержится также и 11 тысяч жен и членов семей террористов ИГ1. Наиболее радикально настроенные женщины совершают нападения на других жителей, неоднократно забивали сотрудников лагерей камнями и нападали на них с ножами, а также обещали отомстить виновным в поражении ИГ.

Ирак

Иракская разведка в ходе рейда в окрестностях Багадада обнаружила брошенные самодельные пусковые установки, из которых велся обстрел лагеря Таджи, о чем сообщает Telegram-канал Warjournal. На месте также были обнаружены кустарно изготовленные ракеты. Напомним, что представители иракских сил безопасности сообщили об очередном обстреле базы коалиции сегодня утром. Неизвестные выпустили в сторону расчетов противовоздушной обороны базы 33 ракеты.

По обновленным данным, предоставленным представителем международной коалиции в Ираке полковником Майлсом Кэггинсом, при обстреле пострадали пять человек: трое военнослужащих сил коалиции и двое иракских — из батальона ПВО.

1 Организация запрещена на территории РФ.