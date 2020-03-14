Жена Валентина Гафта рассказала о его самочувствии после инсульта

Москва, 14 марта. Жена Валентина Гафта Ольга Остроумова поделилась подробностями о состоянии супруга после инсульта.

Напомним, что актер перенес инсульт летом прошлого года. Остроумова рассказала о самочувствии Гафта в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По ее словам, актер пусть и медленно, но идет на поправку.

«Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет», — сообщила Ольга Остроумова.

Валентин Гафт — российский актер, театральный режиссер, поэт и писатель. На большом экране артист дебютировал в 1956 году в картине «Убийство на улице Данте». Он известен своей работой в ряде фильмов, в том числе «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и «Притяжение».

Летом 2018 года Гафт признавался, что плохо чувствует себя в последнее время, однако не падает духом.

Ранее сообщалось, что жена парализованного актера Алексея Янина Дарья Клюшникова съехала от него и забрала ребенка. 36-летний артист, известный по ролям в отечественных сериалах «Клуб», «Дочки-матери», «Фурцева», «Опережая выстрел» перенес инсульт 5 лет назад, и до сих пор проходит курсы реабилитации. Как говорит Клюшникова, она продолжает морально поддерживать супруга.