Коронавирус диагностирован у сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве

Женева, 14 марта. У сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве диагностирован коронавирус COVID-19, сообщает официальный представитель женевского отделения ООН Алессандра Веллуччи.

Как отмечают в отделении Всемирной организации, заболевший не имел симптомов COVID-19 во время пребывания в Дворце Наций, поэтому данный случай «не вызывает большой обеспокоенности». Подчеркивается, что это первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в штаб-квартире ООН в Женеве.

«Мы принимаем все возможные меры предосторожности, и все коллеги, которые недавно имели контакты с этим человеком, проинформированы», — сообщила Алессандра Веллуччи.

По ее словам, с 16 марта все сотрудники отделения переходят на дистанционный режим работы, кроме случаев, требующих их существенного участия. Начнут действовать и ограничения для прессы. Журналисты смогут попасть в здание лишь по «официальным делам». Брифинги и пресс-конференции будут проходить в более просторных залах.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение со странами Европейского союза, а также с Швейцарией и Норвегией. Все рейсы в ЕС отныне будут вылетать только из Москвы и приземляться лишь в столицах европейских стран.