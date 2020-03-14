حصاد أخبار ليبيا 14 مارس: يواصل  المسلحون السوريون تسجيل الفيديو من ليبيا

ليبيا ، 14 مارس: أفاد الجيش الوطني الليبي عن مقتل مدنيين خلال قصف قصر بن غشيرمن قبل حكومة الوفاق الوطني ، قتل الجيش الوطني الليبي زعيم إحدى العصابات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، أطلقت دبابات تابعة لحكومة الوفاق الوطني النيران على مواقع الجيش الليبي في ضواحي طرابلس.

قام إرهابي سوري بتسجيل حديث لعائلته من ليبيا

يواصل المرتزقة السوريون نشر مقاطع فيديو من ليبيا ، حيث يقاتلون إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. وفقا للخبير ، يشعر المسلحون في بلد أجنبي بأنهم في وطنهم ولديهم خطط طويلة المدى.

في اليوم السابق ، ظهر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يتحدث فيه مقاتل سوري أرسلته تركيا إلى ليبيا عن حياته. أفاد الإرهابي أبو أحمد في خطابه لأقاربه أن شؤونه تسير على ما يرام وكل شيء على ما يرام معه. ليس هذا هو التسجيل الأول من هذا النوع الذي يصورة المرتزقة الذين وصلوا إلى البلاد.

وفي وقت سابق ، التقط فيديو لعملية نقل مرتزقة سوريين من تركيا ، وسجل داخل الطائرة ، حيث كان هناك عدة عشرات من المسلحين. غير أن المسلحين صوروا أنفسهم على هواتفهم وهم يسيرون في شوارع طرابلس. ظهرت فظائع المسلحين أمام الكاميرا خلال مذبحة المدنيين في العاصمة الليبية.

قد يكون مثل سلوك الإرهابيين الذين يصلون إلى دولة شمال أفريقيا يرجع إلى حقيقة أنهم يعتبرون أنفسهم سادة هذه الأرض. هكذا يقول مرشح العلوم التاريخية ، رئيس تحرير مجلة "آرتشون" أنطون بريديخين. ووفقا له ، في حالة أخرى ، يجب حظر مقاطع الفيديو هذه ومصادرة الهواتف.

"أعتقد أن لديهم بالفعل موقفًا مفاده أن هذه أرضكم ، وأنكم شرعيون هنا ، وليس لديكم ما تخفونه. هذا ممكن في هذه الحالة فقط ، لأنه إذا كانوا في وضع شبه قانوني ، فبالتاكيد هذا النوع من الفيديو سوف يكون محظور. وقال عالم السياسة لمراسل وكالة الأنباء الفيدرالية: هناك ممارسة مفادها أن الهواتف تُسحب ، ولا يسمح لهؤلاء المرتزقة بالاتصال بأقاربهم على الإطلاق".

يؤكد الخبير أنه إذا كان بإمكان المسلحين إجراء اتصالات ، فإن ذلك يعني أنهم غير ممنوعين من استخدامها. قد يعني هذا أنه بين المسلحين وتركيا هناك اتفاقات واضحة ،او حتى "رسمية" ، لذلك يعتبرون أنهم في ليبيا بشكل قانوني.

علاوة على ذلك ، فإن مقاطع الفيديو هذه هي دليل آخر على أن أنقرة ستهزم في حرب المعلومات ، لأنها "أساءت فهم واستهانت بشيء ما" ، كما يقول الخبير. ويرجع ذلك إلى أن القانون لم يقدم للمسلحين ، وأصبحت هذه الفيديوهات أكثر شيوعا. وبعد ذلك ، تصبح دليلا على التدخل الأجنبي ، لم يعد سرا لأي شخص.

"إنهم بالفعل هناك كاصاب ارض. ليس فقط ضيوف الذين اتوا لفترة قصيرة ، لكنهم استقروا هناك ، ربما حتى لفترة طويلة. لذا ، لديهم عقود طويلة الأجل. ليس لمدة شهر ، ليس لمدة سنتين ، ولكن لعدة سنوات. وأشار أنطون بريديكين في الحديث إلى أن هذا المستوى من الغطرسة يمكن تقييمه على أنه حقيقة مفادها أن البلد الذي أرسلتهم لن تذهب بعيدا".

أبلغ الجيش الوطني الليبي عن مقتل مدنيين خلال قصف مسلحي حكومة الوفاق الوطني لقصر بن غشير

يواصل مسلحو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي قصف المناطق السكنية في محيط طرابلس ، مما أدى إلى مقتل مدنيين ، بينهم أطفال. أفادت القناة الرسمية للجيش الوطني الليبي ، عبر تويتر ، بالتفاصيل عشية 13 مارس.

وبحسب الجيش الوطني الليبي ، فإن الإرهابيين لم يوقفهم وقف إطلاق النار الذي بدأ في ليبيا منذ منتصف ليل 12 يناير ، إنهم يهاجمون بانتظام مواقع جيش خليفة حفتر. لقد قام المتطرفون خلال الشهرين الماضيين بالكثير من الهجمات المدفعية ، وغالبا ما يتعرض المدنيون للنيران. وقد تم تحديد أن عدد من مناطق قصر بن غشير تأثرت بشكل كبير من جراء قصف مسلحي حكومة الوفاق الوطني.

وفي وقت سابق ، أكد العميد خالد محجوب ، متحدثا عن الوضع الحالي في البلاد ، أن العصابات التي يسيطر عليها زعيم حكومة الوفاق الوطني فايزالسراج كثفت النشاط القتالي على خط الجبهة في اتجاه العزيزية والحرة.

قتل الجيش الوطني الليبي زعيم إحدى العصابات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني

قام جنود الجيش الوطني الليبي القضاء على زعيم إحدى الجماعات المسلحة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

أفادت الشبكة الاجتماعية تويتر عن وفاة عثمان حسن جحا. كان قائد العصابات في منطقة المسلاتي ، وقاد أيضًا الجماعة الليبية القتالية ، أحد فصائل منظمة الإخوان المسلمين الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) وهي جزء من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. واكتسب شهرة خلال مشاركته في عملية "فجر ليبيا" التي قامت بها العصابات للاستيلاء على مطار طرابلس.

يقود هيكل "وزارة الداخلية" في حكومة الوفاق الوطني الليبي المتطرف فتحي باشاغا. يوجد تحت قيادته عدة مجموعات مسلحة: "الردع" ، "كتيبة 166 حكومة الوفاق الوطني" ، "النواصي " ، "أبو سليم" وعصابات أخرى. في المقابل ، يرتبط بعضهم بمنظمات إرهابية محظورة في روسيا ، مثل داعش وجماعة النصرة والإخوان المسلمين. جميعهم على قائمة رواتب الحكومة طرابلس.

قصفت دبابات حكومة الوفاق الوطني مواقع الجيش الليبي في ضواحي طرابلس

تعرضت مواقع الجيش الوطني الليبي في ضواحي طرابلس للنيران.

وأطلق إرهابيو ما يسمى حكومة الوفاق الوطني النار على مواقع القوات المسلحة الليبية. المسلحون يطلقون النار على الجيش بمعدات عسكرية ثقيلة, أفاد أحد مستخدمي تويتر أن مجموعة دبابات متطرفة شنت هجومًا على الجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة ، في اتجاه وادي الربيع.

هجوم آخر كتبه حساب إخباري على فيسبوك. يشار إلى أن قوات عملية "بركان الغضب" ، التي تضم عصابات من حكومة الوفاق الوطني ، تقصف معسكرحمزة في ضواحي العاصمة. الدبابات متورطة في الهجوم.