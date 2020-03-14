У вернувшейся из Италии украинки подозревают коронавирус

Одесса, 14 марта. В Одессе зафиксирован новый случай подозрения на коронавирус COVID-19. Местную жительницу госпитализировали с воспалением легких после возвращения из Италии, сообщает информационный портал «Таймер».

Отмечается, что недавно женщина вернулась из Италии, где была на заработках. По приезду домой у нее диагностировали двустороннее воспаление легких — основной симптом коронавируса. Украинку поместили в инфекционный бокс в Измаиле Одесской области.

Ее анализы направлены в Киев, где находится единственная на Украине лабораторию, которая может установить наличие коронавируса. Женщина находится в тяжелом состоянии. По состоянию на данный момент в Одесской области еще не было подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене авиасообщения в стране из-за распространения коронавируса.