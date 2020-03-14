Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 12-14 марта по состоянию на 22.00

15 марта на трассе М4 должно стартовать совместное патрулирование российской военной полиции и турецких вооружённых сил, что должно претворить в жизнь московские договорённости от 5 марта.

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Режим прекращения огня в Большом Идлибе

На протяжении последних нескольких дней российская и турецкая делегации проводили переговоры в Анкаре, пытаясь утрясти детали заключённого между президентами России и Турции 5 марта соглашения в Москве. Турецкая сторона заявила, что хочет добиться постоянного перемирия, но если САА его нарушит, то Турция оставляет за собой право на ещё одну операцию.

При этом, в Минобороны Турции отказались вывести тяжёлое вооружение с наблюдательных постов. Боевики, при этом, проводят перегруппировку и оборудуют новые позиции. Режим прекращения огня относительно соблюдается. По крайней мере, в официальных брифингах российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР появилось чёткое разграничение протурецких незаконных вооружённых формирований, которые обстрелов не совершают, и террористических организаций, запрещенных в РФ, «Джебхат-ан-Нусра» (как по старинке именуют «Хайят Тахрир аш-Шам») и «Исламская партия Туркестана», которые режим прекращения огня нарушают. По трассе М5 осуществляется патрулирование силами российской военной полиции.

12 марта в н.п. Сармада ХТШ устроило рейд в дома местных жителей.

اشتباكات عنيفة بين اهالي سرمدا وارهابيي النصرة

اي هيك اي هاد الحشي pic.twitter.com/rp2K4cx4Mx — mahmoud abou ali (@MhmoudHmdan) March 12, 2020

В преддверии подготовки к совместному патрулированию на трассе М4 жители Идлиба блокируют трассу и жгут покрышки.

1 Организация запрещена на территории РФ.