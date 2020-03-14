Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 12-14 марта по состоянию на 22.00

15 марта на трассе М4 должно стартовать совместное патрулирование российской военной полиции и турецких вооружённых сил, что должно претворить в жизнь московские договорённости от 5 марта.
Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сейчас в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике за последние три дня.
Режим прекращения огня в Большом Идлибе
На протяжении последних нескольких дней российская и турецкая делегации проводили переговоры в Анкаре, пытаясь утрясти детали заключённого между президентами России и Турции 5 марта соглашения в Москве. Турецкая сторона заявила, что хочет добиться постоянного перемирия, но если САА его нарушит, то Турция оставляет за собой право на ещё одну операцию.
При этом, в Минобороны Турции отказались вывести тяжёлое вооружение с наблюдательных постов. Боевики, при этом, проводят перегруппировку и оборудуют новые позиции. Режим прекращения огня относительно соблюдается. По крайней мере, в официальных брифингах российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР появилось чёткое разграничение протурецких незаконных вооружённых формирований, которые обстрелов не совершают, и террористических организаций, запрещенных в РФ, «Джебхат-ан-Нусра» (как по старинке именуют «Хайят Тахрир аш-Шам») и «Исламская партия Туркестана», которые режим прекращения огня нарушают. По трассе М5 осуществляется патрулирование силами российской военной полиции.
12 марта в н.п. Сармада ХТШ устроило рейд в дома местных жителей.
اشتباكات عنيفة بين اهالي سرمدا وارهابيي النصرة— mahmoud abou ali (@MhmoudHmdan) March 12, 2020
اي هيك اي هاد الحشي pic.twitter.com/rp2K4cx4Mx
В преддверии подготовки к совместному патрулированию на трассе М4 жители Идлиба блокируют трассу и жгут покрышки.
Центром протестов стал мост в городе Эриха, расположенный на трассе М5.
Monitoring the Falcons Brigade of Idlib— Y.N.M.S (@ynms79797979) March 13, 2020
Tiger Intelligence ...
# Erdogan's mercenaries at home block the roads and strike completely because of not receiving their salaries for more than two and a half months and this came because of Erdogan's pressure on them to withdraw from++ pic.twitter.com/KTxRUNX1gh
В пятницу 13 марта прошли протесты в Идлибе — митингующие требовали «свергнуть правительство» и «вернуть беженцев».
14/03/2020 - #إدلب - مظاهرات مطالبة باسقاط النظام وعودة النازحين.#سوريا #زمان_الوصل pic.twitter.com/KSG8hNFlej— زمان الوصل (@zamanalwsl) March 14, 2020
Турецкая колонна, пытавшаяся пройти по трассе, была вынуждена развернуться.
#Idlib— Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) March 14, 2020
One day before the planned Turkish-Russian joint patrol along the M4 highway, Turkish soldiers with bulldozers are lifting up roadblocks established by civilians.
Tomorrow's patrol will be very hard from a security point of view for #Turkey. pic.twitter.com/WSfV5X3xQO
К вечеру появились сообщения о том, что турецкие военнослужащие пригнали строительную технику для деблокирования трассы.
«Хайят Тахрир аш-Шам», а также протурецкая группировка «Фейлак аш-Шам», входящая в состав Сирийской национальной армии, выступили против совместного российско-турецкого патрулирования по М4, пообещав открыть огонь по военной полиции РФ.
Гуманитарная обстановка в Идлибе
Подконтрольное ХТШ «Правительство национального спасения» закрыло офисы Сирийского Арабского Красного Полумесяца, конфисковав всё имущество.
12 марта в н.п.Хас на юге провинции Идлиб правительственные войска обнаружили сеть тоннелей.
#ريف_إدلب_الجنوبي -— ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 13, 2020
وحدات #الجيش_العربي_السوري تعثر على شبكة أنفاق ومقرات للإرهابيين في قرية #حاس
13.03.2020 pic.twitter.com/C9rMPkH9a9
В сирийских соцсетях рассказывают о семье из деревни Маар Тиматр, которая не покинула свой дом во время ведения боевых действий и сохранила фотографию Башара Асада.
عائلة من بلدة #معرتماتر بريف #ادلب— ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 14, 2020
رفضت الخروج من منزلها اثناء دخول #الجيش_العربي_السوري
واصرت على البقاء واحتفظ بصورة السيد #الرئيس_بشار_الأسد رغم سيطرة الأرهابيين على بلدتهم
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В новом докладе ООН утверждает, что на границе с Турцией находится свыше 4 млн сирийских беженцев.
New UN data shows that most of the 4+ million civilians residing in Idlib and northern Aleppo are displaced from their homes. They will stay in displacement because most refuse to live under the abusive Assad regime https://t.co/cxzyiGKl9v pic.twitter.com/V70f15paGo— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 13, 2020
В деревне Аль-Мухейсни обнаружено обмундирование «Белых касок» на одном складе с оружием и боеприпасами.
#الخوذ_البيضاء و معداتها جنب الى جنب مع القذائف المتفجرة ووثائق احكام ممهورة بتوقيع #المحيسني في ريف #حلب pic.twitter.com/kiDdBlDUAI— Rabea Kalawandy (@RabeaKalawandy) March 13, 2020
Заевфратье
12 марта на совместном КПП ВС Турции и СНА в н.п. Телль Халаф в пригороде Рас эль-Айна взорвался заминированный автомобиль. Погиб один турецкий военнослужащий. Сирийские источники сообщали о гибели пяти турецких военнослужащих.
عاجل— انور سليمان???? (@anwarslema) March 13, 2020
انفجار شاحنة مفخخة في بلدة “تل حلف” التابعة لسري كاني يسفر عن 5 قتلى بينهم 2 من القوات التركية. pic.twitter.com/lKme7mAo8k
13 марта личный состав международной коалиции провел военное учение в окрестностях нефтяного месторождения Аль-Омар.
#د24 :— ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 13, 2020
قنابل مضيئة يطلقها التحالف الدولي في سماء ريف #ديرالزور الشرقي بالقرب من حقل #العمر.
رابط يوتيوب:https://t.co/ohbjYPstDF pic.twitter.com/XKsyAXTcfK
14 марта в н.п. Аль-Бусейра неизвестные застрелили местного жителя Сулеймана Хамида ан-Насеры.
#د24 :— ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 14, 2020
مقتل"سليمان حميد الناصر" برصاص مجهولين في مدينة #البصيرة شرق #ديرالزور. pic.twitter.com/mf2iw6bPO3
Северная Сирия
В пятничном выпуске пропагандистского еженедельника «Ан-Наба» ИГ1 («Исламское государство»1; террористическая организация, запрещенная в РФ) рассказало об убийстве семи военнослужащих САА на юго-востоке провинции Алеппо, которые были казнены боевиками «спящей ячейки» 10 марта. Террористы утверждают, что убили сирийцев во время мародёрства.
Курдские источники утверждают, что протурецкие формирования выпустили из тюрьмы Ар-Раи в провинции Алеппо одного из полевых командиров ИГ Абу Язана аш-Шами, отправив того на фронт в Ливию.
Turkish-backed factions released one of ISIS princes (Abu Yazan Al-Shami) from the central prison in Al-Ra'i city in Aleppo countryside in order to send him fight in Libya side by side with another Syrian mercenaries. He was arrested in last Apr after fleeing from Deir Ezzor city pic.twitter.com/eIEHL3eMtg— VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 13, 2020
Центральная Сирия и Приморье
13 марта в Дамаске взорвался заминированный автомобиль. Погиб мирный житель.
Боевики группировки «Сарая Касиюн», действующей в провинции Дамаск, объявили о продолжении партизанской войны, взяв на себя ответственность за взрыв возле офиса партии «Баас» 26 февраля.
Гуманитарная обстановка и восстановление
Беженцы
Из лагеря Аль-Хол, где содержатся, в том числе, жены и дети боевиков ИГ, выпустили 44 семьи (191 человек) в минувшую пятницу. Они вернулись в свои дома в провинции Дейр эз-Зор.
#Hasakah: An informed source in al-Hawl camp to North-Press: 44 families consisting of 191 people from Deir ez-Zor displaced persons left al-Hawl camp and returned to their homes yesterday, Friday. https://t.co/G3mxbI9WBC pic.twitter.com/URICuiB5ob— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) March 14, 2020
Восстановление
На севере провинции Хасака возобновлена подача электроэнергии в н.п. Абу Расин спустя пять месяцев — линии электропередач были повреждены в ходе операции «Источник мира».
На трассе М5 деблокирован участок трассы в Маар Хатат, где расположен турецкий наблюдательный пункт.
Photos || Syrian Arab News Agency - SANA— Y.N.M.S (@ynms79797979) March 13, 2020
The international road was opened in the town of Marathat after the dirt berms were removed from the so-called Turkish point on the way pic.twitter.com/IGuFjn6gQS
Коронавирус
Минздрав Сирии опроверг утверждения о случаях коронавируса в стране — все соцсети пестрят сообщениями о десятках тысячах заболевших сирийцев, а также якобы больных Башаре Асаде и Асме Асад.
Сирийский Минюст объявил о приостановке работы судов и подведомственных министерству органов до 2 апреля. Все спортивные мероприятия приостановлены до конца священного месяца Рамадан. Из-за коронавируса выборы в сирийский парламент перенесены с 13 апреля на 20 мая. Министерство внутренней торговли Сирии запретило предоставлять «кальянные услуги» в кафе и ресторанах. В образовательных учреждениях студентам дан академический отпуск.
Протурецкие формирования закрыли гуманитарный коридор в н.п. Абу Зиндан на западе провинции Алеппо. КПП между Манбиджем и Джараблусом тоже закрыт.
Администрация северо-восточной Сирии объявила о вводе чрезвычайного положения из-за коронавируса.
The Autonomous Administration of North and East Syria announces the closure of schools & border crossing and cancellation of public events due to Corona virus.— Rojava Information Center (@RojavaIC) March 14, 2020
Medical officials tell @RojavaIC NE Syria faces huge danger due to the embargo imposed by Turkey, Damascus & the UN: pic.twitter.com/z4nL7aYUA4
Но есть и хорошие новости: сирийские провайдеры увеличили объём пакетов интернет-траффика на 50% на период закрытия образовательных учреждений и академического отпуска.
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