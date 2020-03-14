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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 12-14 марта по состоянию на 22.00

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 12-14 марта по состоянию на 22.00

15 марта на трассе М4 должно стартовать совместное патрулирование российской военной полиции и турецких вооружённых сил, что должно претворить в жизнь московские договорённости от 5 марта.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сейчас в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике за последние три дня.

 

Режим прекращения огня в Большом Идлибе

На протяжении последних нескольких дней российская и турецкая делегации проводили переговоры в Анкаре, пытаясь утрясти детали заключённого между президентами России и Турции 5 марта соглашения в Москве. Турецкая сторона заявила, что хочет добиться постоянного перемирия, но если САА его нарушит, то Турция оставляет за собой право на ещё одну операцию.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 12-14 марта по состоянию на 22.00

При этом, в Минобороны Турции отказались вывести тяжёлое вооружение с наблюдательных постов. Боевики, при этом, проводят перегруппировку и оборудуют новые позиции. Режим прекращения огня относительно соблюдается. По крайней мере, в официальных брифингах российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР появилось чёткое разграничение протурецких незаконных вооружённых формирований, которые обстрелов не совершают, и террористических организаций, запрещенных в РФ, «Джебхат-ан-Нусра» (как по старинке именуют «Хайят Тахрир аш-Шам») и «Исламская партия Туркестана», которые режим прекращения огня нарушают. По трассе М5 осуществляется патрулирование силами российской военной полиции.

12 марта в н.п. Сармада ХТШ устроило рейд в дома местных жителей.

В преддверии подготовки к совместному патрулированию на трассе М4 жители Идлиба блокируют трассу и жгут покрышки.

Центром протестов стал мост в городе Эриха, расположенный на трассе М5.

В пятницу 13 марта прошли протесты в Идлибе — митингующие требовали «свергнуть правительство» и «вернуть беженцев».

Турецкая колонна, пытавшаяся пройти по трассе, была вынуждена развернуться.

К вечеру появились сообщения о том, что турецкие военнослужащие пригнали строительную технику для деблокирования трассы.

«Хайят Тахрир аш-Шам», а также протурецкая группировка «Фейлак аш-Шам», входящая в состав Сирийской национальной армии, выступили против совместного российско-турецкого патрулирования по М4, пообещав открыть огонь по военной полиции РФ.

Гуманитарная обстановка в Идлибе

Подконтрольное ХТШ «Правительство национального спасения» закрыло офисы Сирийского Арабского Красного Полумесяца, конфисковав всё имущество.

12 марта в н.п.Хас на юге провинции Идлиб правительственные войска обнаружили сеть тоннелей.

В сирийских соцсетях рассказывают о семье из деревни Маар Тиматр, которая не покинула свой дом во время ведения боевых действий и сохранила фотографию Башара Асада.

В новом докладе ООН утверждает, что на границе с Турцией находится свыше 4 млн сирийских беженцев.

В деревне Аль-Мухейсни обнаружено обмундирование «Белых касок» на одном складе с оружием и боеприпасами.

Заевфратье

12 марта на совместном КПП ВС Турции и СНА в н.п. Телль Халаф в пригороде Рас эль-Айна взорвался заминированный автомобиль. Погиб один турецкий военнослужащий. Сирийские источники сообщали о гибели пяти турецких военнослужащих.

13 марта личный состав международной коалиции провел военное учение в окрестностях нефтяного месторождения Аль-Омар.

14 марта в н.п. Аль-Бусейра неизвестные застрелили местного жителя Сулеймана Хамида ан-Насеры.

Северная Сирия

В пятничном выпуске пропагандистского еженедельника «Ан-Наба» ИГ1 («Исламское государство»1; террористическая организация, запрещенная в РФ) рассказало об убийстве семи военнослужащих САА на юго-востоке провинции Алеппо, которые были казнены боевиками «спящей ячейки» 10 марта. Террористы утверждают, что убили сирийцев во время мародёрства.

Курдские источники утверждают, что протурецкие формирования выпустили из тюрьмы Ар-Раи в провинции Алеппо одного из полевых командиров ИГ Абу Язана аш-Шами, отправив того на фронт в Ливию.

Центральная Сирия и Приморье

13 марта в Дамаске взорвался заминированный автомобиль. Погиб мирный житель.

Боевики группировки «Сарая Касиюн», действующей в провинции Дамаск, объявили о продолжении партизанской войны, взяв на себя ответственность за взрыв возле офиса партии «Баас» 26 февраля.

Гуманитарная обстановка и восстановление

Беженцы

Из лагеря Аль-Хол, где содержатся, в том числе, жены и дети боевиков ИГ, выпустили 44 семьи (191 человек) в минувшую пятницу. Они вернулись в свои дома в провинции Дейр эз-Зор.

Восстановление

На севере провинции Хасака возобновлена подача электроэнергии в н.п. Абу Расин спустя пять месяцев — линии электропередач были повреждены в ходе операции «Источник мира».

На трассе М5 деблокирован участок трассы в Маар Хатат, где расположен турецкий наблюдательный пункт.

Коронавирус

Минздрав Сирии опроверг утверждения о случаях коронавируса в стране — все соцсети пестрят сообщениями о десятках тысячах заболевших сирийцев, а также якобы больных Башаре Асаде и Асме Асад.

Сирийский Минюст объявил о приостановке работы судов и подведомственных министерству органов до 2 апреля. Все спортивные мероприятия приостановлены до конца священного месяца Рамадан. Из-за коронавируса выборы в сирийский парламент перенесены с 13 апреля на 20 мая. Министерство внутренней торговли Сирии запретило предоставлять «кальянные услуги» в кафе и ресторанах. В образовательных учреждениях студентам дан академический отпуск.

Протурецкие формирования закрыли гуманитарный коридор в н.п. Абу Зиндан на западе провинции Алеппо. КПП между Манбиджем и Джараблусом тоже закрыт.

Администрация северо-восточной Сирии объявила о вводе чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Но есть и хорошие новости: сирийские провайдеры увеличили объём пакетов интернет-траффика на 50% на период закрытия образовательных учреждений и академического отпуска.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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