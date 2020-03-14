Авиасообщение с занятой боевиками ПНС Мисуратой закрыли из-за коронавируса

Мисурата, 14 марта. Находящийся под контролем боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии город Мисурата оказался закрыт для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

Аэропорт города Мисурата закрыли для прибытия иностранных граждан на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный аккаунт воздушной гавани в Facebook. Это связано с угрозой распространения вируса COVID-19. В сообщении отмечается, что решение принято из-за того, что на подконтрольных боевикам так называемого ПНС территориях не хватает медицинских учреждений.

Напомним, аэропорт «Мисурата» используется Турцией для переброски оружия и боевой техники бандформированиям ПНС. Помимо вооружения Анкара переправляет сирийских наемников и своих военных. По последним данным, всего на подконтрольные триполитанским боевикам территории прибыло 4750 террористов из Сирии. Они стали бежать из страны после поражений в провинциях Идлиб и Алеппо.