К чему приведет ограничение зрителей на футбольных матчах? Николай Стариков

Николай Стариков и главный редактор газеты «Панорама ТВ» Алексей Блинов, обсудили возможные последствия проведения футбольных матчей при пустых трибунах.

Печальные новости для любителей футбола: большинство европейских стран ввели ограничения по количеству зрителей на футбольных матчах. Причиной тому стал коронавирус. Франция ограничила количество посетителей стадиона до тысячи человек, Бельгия отменила рукопожатия игроков перед началом соревнований, В Австрии, Польше и Германии ближайшие матчи пройдут с пустыми трибунами. Россия также получила рекомендации по ограничению числа зрителей до 5000 человек. Если так пойдет дальше, то вскоре и российские команды будут играть без болельщиков.

Дело даже не в том, что составы сборных останутся без поддержки. Оказывается, многие центральные матчи невозможно увидеть по телевизору: каналы нечасто покупают права на трансляции. Посмотреть игру можно только на платном спутниковом канале или по подписке. А также за пределами остается и все то интересное, что называется «околофутболом».

Можно рассмотреть в качестве примера обратной ситуации британскую премьер-лигу. Она единственная зарабатывает хорошие деньги на телетрансляциях. С другой стороны, там абсолютно другая цифровизация, другая стоимость, отмечает гость.

В России футбол это самый объединяющий вид спорта. Николай Стариков сожалеет, что тенденция пустых спортивных арен и платных трансляций может привести к тому, что люди вообще перестанут ходить на стадион.

Но речь в программе пойдет не только о футболе. Алексей Блинов известен и как игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Двукратный обладатель расскажет об элитарном клубе и поделится со зрителями интересными историями из своих игр.