Министры обороны Турции и Великобритании обсудили положение сирийских беженцев

Дамаск, 14 марта. Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыли на турецко-сирийскую границу, где были проинформированы о положении вынужденных переселенцев в Идлибе. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

«Акар и Уоллес были проинформированы губернатором Хатая Рахми Доганом о лагере беженцев», — передает СМИ.

Посещение границы стало одним из пунктов программы визита Уоллеса в Турцию. Вместе с ним и Акаром на ней побывал региональный гуманитарный координатор ООН Кевин Кеннеди.

Уоллес заявил, что в Великобритании озабочены гуманитарными проблемами, с которыми сталкиваются сирийцы.

Ситуация на турецких рубежах в настоящее время выходит из-под контроля. Беспорядки начались, когда лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границ для сирийских беженцев.

Позволив им перемещаться, Анкара пытается добиться дипломатической поддержки ЕС в кризисе в Сирии, но при этом свои действия «политическим шантажом» не считает.