Королева раскрыла секрет 50-летнего Тарзана

Москва, 14 марта. Известная певица Наташа Королева раскрыла секрет молодости супруга, стриптизера и культуриста Сергея Глушко (Тарзана), которому 8 марта исполнилось 50 лет.

Муж исполнительницы, несмотря на свой возраст, держит себя в прекрасной форме и продолжает выполнять на сцене сложные акробатические номера. У Королевой нашлось собственное, пусть и шутливое объяснение такому феномену.

«Он по ночам ест какие-то молодильные яблоки. У него все прекрасно, придраться просто не к чему», — рассмеялась она.

Певица добавила, что ее муж, конечно, может «согрешить с пельменями», но в остальном не дает расслабиться ни себе, ни супруге. Звезды стараются мотивировать друг друга, «давать пинка».

«Это нормальный процесс, поэтому мы и живем вместе столько лет», — констатировала Королева.

Свой юбилей Тарзан отпраздновал грандиозным шоу, которое полностью спродюсировала его возлюбленная.

«Он отвечал за креативную часть. Муж у меня в душе молодой, современный», — рассказала она.

Королева и Глушко вместе с 2001 года. Артисты не стесняются своего возраста, активно публикуют в социальных сетях довольно откровенные снимки и признаются друг другу в любви.

Недавно Тарзан признался, как паре удается вот уже почти 20 лет жить в гармонии друг с другом. По его словам, секрет прост — слушать и слышать свою вторую половинку, быть готовым идти на уступки, меньше сравнивать свои отношения с другими.