Спасатели МЧС ЛНР провели учения в «условиях боевых действий»

Регулярные обстрелы, природные пожары и чрезвычайные происшествия — у спасателей Луганской Народной Республики хватает работы. На этой неделе съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на учениях МЧС ЛНР, которые проводились в максимально реалистичных условиях — в больнице Кировска у линии соприкосновения.

По легенде учений из-за неосторожного обращения с электроприбором возник пожар на первом этаже детской поликлиники. Огонь распространился по покрытию пола и по деревянной мебели — произошло сильное задымление помещений. Один сотрудник медучреждения не смог самостоятельно эвакуироваться.

К месту происшествия прибыли силы нескольких пожарно-спасательных частей — Кировска, Стаханова, Донецкого и Червоногвардейского. Именно эти подразделения в реальной жизни очень часто ликвидируют последствия обстрелов ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

Действия личного состава в нестандартных ситуациях, связанных с проведением боевых действий, тоже были отработаны. По команде «Шторм», которая обозначает внезапный минометный или артиллерийский обстрел, спасатели укрылись в подвальном помещении поликлиники.

— Обстрел окончен. Начальнику штаба… — распоряжался в ходе учений один из спасателей. — Я, — раздалось оперативно в ответ. — Проверить объект на разрушения и прилеты. После чего возобновить работы по тушению пожара. — Есть!

На учениях, как и в реальной жизни, главная задача — это спасение людей. Возгорание ликвидировали в короткие сроки. Сотрудник больницы был эвакуирован. А значит, все участники учений сработали слаженно, поставленные цели были достигнуты, а жители Луганской Народной Республики могут спать спокойно.