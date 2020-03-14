Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины из-за коронавируса

Киев, 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за пандемии коронавируса. Таким образом он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Украина со вторника ограничит пассажирское сообщение, а с понедельника будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Президент призвал украинцев, находящихся за пределами страны, вернуться домой в течение трех суток, пока страна не закрыла авиасообщение.

«Ввести в действие решение СНБО от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2», — говорится в тексте указа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшую среду объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более пяти тысяч человек. Вирус охватил уже более ста стран, в особенности европейские — Италию, Испанию, Германию и Францию. Распространяется COVID-19 и на территории США.

Власти Украины на три недели ввели карантин в связи со вспышкой вируса и временно закрыли 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе.

Правительство Украины поручило обеспечить экстренную эвакуацию своих граждан из Италии.